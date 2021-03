Bordeaux Bordeaux Bordeaux Des moulins aux hydroliennes – L’eau, une source d’energie locale avec Percevoir Bordeaux Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

Des moulins aux hydroliennes – L'eau, une source d'energie locale avec Percevoir Bordeaux, 20 mars 2021-20 mars 2021, Bordeaux.

Bordeaux, le samedi 20 mars à 10:00

**A Bordeaux centre, rendez-vous communiqué à l’inscription.**

**Limité à 5 personnes.**

**Tout public**

Gratuit, sur inscription

Au cœur de Bordeaux, découvrons des sources d'énergie locales et renouvelables, en partant sur les traces des anciens moulins à eau jusqu'à la ferme expérimentale d'hydroliennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T12:00:00

Catégorie d'évènement: Bordeaux

Lieu Bordeaux
Adresse Bordeaux
Ville Bordeaux