Venez découvrir la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol (Ile de Noirmoutier).Vous pourrez observer la colonie d’oiseaux marins et les vaches maraîchines qui pâturent sur les prairies accompagnés par un guide de la LPO Vendée. Sortie organisée en partenariat avec l’office de tourisme de Barbâtre et la RNR Polder du Sébastopol. Places limitées selon recommandations sanitaires.

Sortie gratuite. Inscription obligatoire

Ligue pour la Protection des Oiseaux 85 – Pays de la Loire Grandeur Nature Réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol Rue du Polder 85630 Barbâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-02T10:30:00 2021-05-02T12:00:00

