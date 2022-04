Des mots pour dire et décrire le monde

Des mots pour dire et décrire le monde, 28 avril 2022, . Des mots pour dire et décrire le monde

2022-04-28 – 2022-04-28 A travers 6 termes tirés au sort, l’historien Romain Bertrand invite le jeune public à questionner la manière dont la puissance narrative du langage enrichit nos savoirs et accroît notre attention à la pluralité du monde.

Inscription par téléphone. Conférence Abécédaire jeune public de Romain Bertrand, historien (CERI, Sciences Po Paris). +33 7 82 41 11 84 A travers 6 termes tirés au sort, l’historien Romain Bertrand invite le jeune public à questionner la manière dont la puissance narrative du langage enrichit nos savoirs et accroît notre attention à la pluralité du monde.

Inscription par téléphone. dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville