Des mots [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille Marseille, samedi 18 mai 2024.

Des mots Des mots Samedi 18 mai, 19h00 [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille Entrée libre et gratuite dans la limite de la jauge du musée

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Autour des artistes de la collection du [mac], nous proposons aux élèves de la classe option Histoire des Arts du lycée Périer, une expérience de lecture d’œuvres, d’interprétations poétiques et de transmission devant public le soir de la nuit des musées.

[mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille 69, avenue d’Haifa 13008 marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 94 83 49 https://musees.marseille.fr/musee-dart-contemporain-mac Le [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille

Le bâtiment du musée a été conçu à la fin des années 1970 par un collectionneur, le Docteur Gustav Rau (1922-2002), pour y abriter sa collection personnelle. Ayant abandonné entre-temps le projet de présenter sa collection à Marseille, il fit don du bâtiment à la Ville qui y inaugure les Galeries Contemporaines des Musées de Marseille le 28 mai 1994.

La collection du [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille est née de la partition de celle du Musée Cantini, qui compte parmi les plus importantes en France, en dehors de Paris. Actuellement riche de plus de 700 œuvres, elle prend sa source dans les ruptures constituées autant par les matériaux que par les perspectives nouvelles qui ont nourri les productions artistiques après la seconde guerre mondiale. Elle met ainsi l’accent sur les artistes du Nouveau Réalisme (Arman, César, Raymond Hains, Yves Klein, Niki de Saint Phalle, Daniel Spoerri, Jean Tinguely), de Supports-Surfaces (Pierre Buraglio, Louis Cane, Daniel Dezeuze, Toni Grand, Claude Viallat), de Fluxus (Ben, Robert Filliou), du Body Art ou Art Corporel (Vito Acconci, Chris Burden, Michel Journiac, Gina Pane) et du Land art (Christo, Robert Smithson) en même temps qu’elle permet de redécouvrir la peinture des années 1980 en France. Elle permet d’apprécier les tendances de cette époque alors que se croisaient en peinture des œuvres purement matiéristes, d’autres faisant référence aux graffitis, d’autres encore à l’histoire de la peinture ou à la mythologie, avec les œuvres d’Eduardo Arroyo, Robert Combas, Gérard Garouste, Alain Jacquet, Jacques Monory, Djamel Tatah, confrontées à celles de Jean-Michel Basquiat, James Brown, Peter Halley, Robert Barry ou Rainer Fetting.

Sont également bien représentés des artistes de l’Art Conceptuel et performatif américain (Gordon Matta-Clark, Bruce Nauman, Dennis Oppenheim, William Wegman) ainsi que des œuvres singulières comme le relief 1/2 Gals. AAPCO (1971) de Robert Rauschenberg ou Sans titre – Reliquaire technologique (1965-66) de Paul Thek.

Le musée met également en valeur des installations de Richard Baquié, Malachi Farrell, Nan Goldin, Rodney Graham, Annette Messager et Toni Oursler, parmi d’autres, ainsi que des artistes aux pratiques multiples (Kader Attia, Berdaguer & Péjus, Zineb Sedira).

Cette sélection d’œuvres est enrichie de quelques prêts remarquables provenant de collections publiques ainsi que de plusieurs dépôts du FNAC.

Dans le jardin du musée figurent des sculptures de Jean-Michel Alberola, César, Erik Dietman et Fabrice Gygi.

En plus de sa collection, le [mac] possède plus de 65 000 volumes, catalogues d’expositions, essais et revues d’art contemporain conservés dans le Centre de documentation Ernst Goldschmidt. Cette bibliothèque est un outil formidable pour la découverte de l’art contemporain. Elle est ouverte au public pendant les heures d’ouverture du musée et son fonds est consultable sur le site de la BMVR de L’Alcazar. métro rond-point et Bus 23-45 – parking à côté du musée – Vélos électriques en libre-service – accès handicapés

