. payant réservation possible en ligne ou paiement à l’Auberge de Jeunesse à l’entrée de la salle de spectacle animation-débat : échanges autour des violences psychologiques et prestations artistiques. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, Violenc’ailes organise une soirée de sensibilisation: chanteurs, danseurs hip hop, photo, professionnels de l’écoute au rendez-vous video, débat interactif avec le public. On compte sur vous à l’Auberge de Jeunesse Yves Robert 20 esplanade Nathalie Sarraute 75018 à 19H. Auberge de Jeunesse Yves-Robert 20 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/violenc-ailes/boutiques/evenement-concert-25-novembre-2022

