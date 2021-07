Paris Kiosque du Jardin des Champs Elysées Paris Des mots en l’air dans l’air du temps – Paris, je t’aime Kiosque du Jardin des Champs Elysées Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 14h à 16h30

gratuit

Une lecture de poèmes parlant de la ville de Paris, de la beauté, de la nature, de l'amour. Un moment d'échange, de convivialité, de découverte autour des mots et des vers. J'ai voulu rendre hommage à cette belle capitale, Paris qui reste une des plus belles villes au monde. J'invite le public à entrer dans cet univers poétique à travers une lecture musicale théâtralisée, comme une seule parole poétique. La beauté de ces lieux, l'amour, la nostalgie émergent de ce spectacle : un hommage, une ode à la vie, une déclaration d'amour. La musique va ponctuer le propos, le souligner, l'introduire par quelques notes de musique comme un souffle poétique. Des mots en l'air dans l'air du temps.. Kiosque du Jardin des Champs Elysées 10 avenue des Champs Elysées Paris 75008

