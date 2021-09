« Des mots en forme », nouveau cycle de conférences aux Arcades Les Arcades, 11 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Les Arcades, le lundi 11 octobre à 19:30

L’artiste peintre Olivier Gourvil inaugurera ce programme. Ancien professeur à l’Ecole Supérieur d’Art et de Design de Valence (ESAD), Président du Réseau Peinture qui rayonne sur le territoire français, il détaillera la relation qu’il entretient depuis toujours avec les mots, inventant et créant des protocoles poétiques participatifs auprès des publics, au regard de ses tableaux. Son tout récent ouvrage, publié avec le soutien de l’Adagp qui gère les droits d’auteurs dans le domaine des arts graphiques et plastiques, retrace en textes et en images ses quinze dernières années de travail. On y voit toute son exigence, mais aussi le jeu permanent qu’il opère avec les mots. Voici ses confidences : « Dans cet échange avec vous, j’aimerais parler de ce qui relie une oeuvre aux mots, ceux qui nous viennent devant une oeuvre que nous regardons comme ceux, plus élaborés, qui passent par l’écrit sur l’oeuvre. Comment nommer la relation de mon travail au langage, aux mots? Pour moi, elle prend principalement deux formes distinctes : le titre de l’oeuvre, les textes sur la peinture. »

entrée libre

Cinq rencontres vous attendent aux Arcades avec des auteurs et professionnels .

Les Arcades 52-54 boulevard Gallliéni Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

