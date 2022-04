Des mots dans le noir Noyon Noyon Catégories d’évènement: 60400

Noyon

Des mots dans le noir Noyon, 17 juin 2022, Noyon. Des mots dans le noir Noyon

2022-06-17 – 2022-06-17

Noyon 60400 Noyon Avec Des mots dans le noir, la Cie Home Théâtre invite le public à vivre une expérience singulière, intime et collective,

sonore et littéraire… Tous les spectateurs sont invités à se bander les yeux pour écouter des nouvelles fantastiques lues

à voix haute par un comédien accompagné par un musicien. Dès 12 ans. Avec Des mots dans le noir, la Cie Home Théâtre invite le public à vivre une expérience singulière, intime et collective,

sonore et littéraire… Tous les spectateurs sont invités à se bander les yeux pour écouter des nouvelles fantastiques lues

à voix haute par un comédien accompagné par un musicien. Dès 12 ans. accueil-media@noyon.fr +33 3 44 93 28 21 https://mediatheque.noyon.fr/ Avec Des mots dans le noir, la Cie Home Théâtre invite le public à vivre une expérience singulière, intime et collective,

sonore et littéraire… Tous les spectateurs sont invités à se bander les yeux pour écouter des nouvelles fantastiques lues

à voix haute par un comédien accompagné par un musicien. Dès 12 ans. Cie home Théâtre

Noyon

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: 60400, Noyon Autres Lieu Noyon Adresse Ville Noyon lieuville Noyon Departement 60400

Noyon Noyon 60400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyon/

Des mots dans le noir Noyon 2022-06-17 was last modified: by Des mots dans le noir Noyon Noyon 17 juin 2022 60400 Noyon

Noyon 60400