le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Avec Des mots dans le noir, la Cie Home Théâtre invite le public à vivre une expérience singulière, intime et collective, sonore et littéraire… Tous les spectateurs sont invités à se bander les yeux pour écouter des nouvelles fantastiques lues à voix haute par un comédien accompagné par un musicien. En choisissant de s’ôter soi-même la vue dès le début du spectacle à l’aide de bandeaux, l’auditeur est invité à plonger dans une écoute profonde, intérieure. Il peut ainsi s’immiscer dans les univers singuliers et étranges de maîtres du fantastique. Des mots dans le noir… pour mieux les apprécier, les yeux fermés !

place limitée – réservation indispensable

Bibliothèque municipale – Salle des Augustins Place Georges Degroote 59190 Hazebrouck

