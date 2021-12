Vignoux-sur-Barangeon Bibliothèque George Sand Cher, Vignoux-sur-Barangeon Des mots d’amour, des mots citoyens ! Bibliothèque George Sand Vignoux-sur-Barangeon Catégories d’évènement: Cher

Exposition gratuite et visible du 17 janvier au 4 mars 2022. Le temps d’une soirée, venez visiter l’exposition et, pourquoi pas, laisser vos mots d’amour ! Bibliothèque George Sand 23 rue de la République 18500 Vignoux-sur-Barangeon Vignoux-sur-Barangeon Cher

2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T18:00:00

