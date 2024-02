Des mots à offrir Saint-André-les-Vergers, samedi 13 avril 2024.

Le spectacle Des mots à offrir du groupe vocal La Troupe rend hommage aux auteurs de la chanson française.

Composée de 40 passionnés et sous la houlette du directeur artistique Christophe Allègre, cette jeune Troupe, joue pour la dernière fois cette belle histoire des mots.

À cette occasion, Julie Zenatti viendra, par sa voix intense et profonde, sublimer cette création unique.

Cette rencontre polyphonique et acoustique sera un grand moment de partage qui vous donnera, nous l’espérons, l’envie… de chanter !

Direction artistique Christophe Allègre

La Troupe confirme avec ce projet, le succès rencontré lors de son premier spectacle et les qualités vocales et sonores saluées en Champagne mais également à Avignon.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

Espace Gérard Philipe

Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

