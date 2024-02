Des Monuments et des Livres Mehun-sur-Yèvre, samedi 16 mars 2024.

Déambulation littéraire autour du Château où vécut le roi Charles VII, avec Gilles Boizeau directeur des éditions de la Bouinotte et Philippe Bon historien /archéologue

Ghislaine Antoine vous propose une déambulation décontractée mariant littérature et patrimoine, à partir de 15h, depuis l’entrée du site du château de Mehun jusqu’au Pôle de la Porcelaine, pour revivre les riches heures de ce lieu historique, demeure du Duc Jean de Berry puis de Charles VII, tout en discutant littérature, Berry. Et quelques autres surprises… Réservation obligatoire sur le site de la Route Jacques Cœur. 88 8 EUR.

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16

Place du Général Leclerc

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire

