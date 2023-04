Des mondes théâtre Dunois Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Des mondes théâtre Dunois, 20 avril 2023, Paris. Le samedi 22 avril 2023

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 21 avril 2023

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 20 avril 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents. A partir de 10 ans. payant De 8 à 16 €

Un spectacle de la compagnie 55 écrit et mis en scène par Élie Triffault avec Thomas Condemine et Sarah Horoks. Dix ans après la disparition de son frère, Halley tente de retrouver de celui-ci. Le début de son enquête la mène sur ses dernières traces, dans la peau de son avatar d’un jeu vidéo nommé Narcisse. Très vite, ses recherches brouillent la frontière entre la réalité et la fiction, entre ses souvenirs et le présent. Les récits et les portraits se croisent pour additionner une multiplicité de mondes. La compagnie 55 réinterprète le mythe de Narcisse pour questionner le regard que nous posons sur nos écrans et comment ceux-ci peuvent à leur tour modifier notre perception. théâtre Dunois 7 rue Louise Weiss 75013 Paris Contact : https://www.theatredunois.org/la-saison/saison-2022-2023/des-mondes reservation@theatredunois.org https://www.facebook.com/theatredunois https://www.facebook.com/theatredunois https://hub-dun.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10228597326984

©Gilles Guerre

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu théâtre Dunois Adresse 7 rue Louise Weiss Ville Paris Departement Paris Lieu Ville théâtre Dunois Paris

théâtre Dunois Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Des mondes théâtre Dunois 2023-04-20 was last modified: by Des mondes théâtre Dunois théâtre Dunois 20 avril 2023 Paris Théâtre Dunois Paris

Paris Paris