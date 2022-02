DES MONDES À SOI Toulouse, 17 mars 2022, Toulouse.

DES MONDES À SOI CIAM UT2J – CENTRE D’INITIATIVES ARTISTIQUES DU MIRAIL UT2J 5 Allée Antonio Machado Toulouse

2022-03-17 – 2022-04-15

Toulouse Haute-Garonne

La Fabrique, espace d’exposition du Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail (CIAM UT2J) à Toulouse, rend hommage à Daniel Cordier et à sa collection riche et variée. Des mondes à soi, Dialogue autour de la collection Daniel Cordier entrecroise des œuvres et des objets issus des donations de Daniel Cordier au musée national d’art moderne – Georges Pompidou (Paris),

en dépôt aux Abattoirs, des collections des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse et du Frac Occitanie Montpellier, ainsi qu’une œuvre prêtée exceptionnellement par un couple d’artistes contemporains.

L’exposition fait dialoguer les artistes de sa collection avec des œuvres contemporaines. En veillant à valoriser les objets extra-occidentaux et les artefacts naturels, elle souhaite poser un regard neuf sur cette collection emblématique et la questionner. En 2022, qu’est ce que cette collection singulière peut encore avoir à dire de nos sociétés ? Comment peut-elle entrer en dialogue avec la création contemporaine ? Est-elle exempte de toute critique ou questionnement ?

Dialogue autour de la collection Daniel Cordier.

ciam@univ-tlse2.fr +33 5 61 50 44 62 http://www.univ-tlse2.fr/accueil/universite/organisation/centre-dinitiatives-artistiques-du-mirail-ut2j-ciam-ut2j

CIAM UT2J – CENTRE D’INITIATIVES ARTISTIQUES DU MIRAIL UT2J 5 Allée Antonio Machado Toulouse

