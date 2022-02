Des modèles plus vrais que nature Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du vendredi 4 mars au jeudi 31 mars

En écho à l’exposition temporaire « La nature pour modèle » de l’Ecomusée de la Bintinais, les BU s’associent au service des Collections de l’Université de Rennes 1 pour présenter les trésors de leurs collections : planches pédagogiques, illustrations remarquables, plantes en papier mâché, modèle d’œil ou représentation d’un écorché humain…

Entrée libre et gratuite

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

