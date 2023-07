Des milliers de parapluies et de tournesols envahissent le ciel de Bercy Village Bercy Village Paris, 10 juin 2023, Paris.

Du samedi 10 juin 2023 au vendredi 15 septembre 2023 :

Tout public. gratuit

Pour booster son capital soleil, Bercy Village redouble d’imagination et forme un ciel mouvant et poétique au-dessus de ses pavés. Du 10 juin au 15 septembre, 1 200 parapluies orange et jaunes ornés de 1 200 tournesols suspendus, plongeront les promeneurs dans une ambiance champêtre et fleurie, en clin d’œil à l’œuvre la plus connue de Vincent van Gogh, 170 ans après sa naissance.

Pour cette installation inédite, Bercy Village a fait de nouveau appel au regard de Patrícia Cunha. Après le succès des ballons colorés en 2019 et des parapluies scintillants à l’hiver 2021, l’artiste portugaise célèbre à travers le monde sublime les 200 mètres de pavés de la Cour Saint-Emilion. L’occasion pour les passants de contempler, à l’ombre et au frais, un musée en plein air et de réaliser de jolies photos.

Bercy Village poursuit ses engagements auprès de deux associations qui lui tiennent à cœur : le Secours Populaire et la Fondation Ré-enchantement. La première collecte quotidiennement des dons matériels afin de les redistribuer en faveur de ses bénéficiaires ; la seconde œuvre au redéploiement d’installations scénographiques et au réemploi de matériaux d’expositions dans des lieux destinés à l’accueil de personnes vulnérables. À l’issue de cette animation estivale, les milliers de parapluies et de tournesols seront donnés aux deux associations pour être redéployés et apporter ainsi de la gaieté dans une logique solidaire et durable.

