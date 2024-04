Des milieux et des humains, une Archéocapsule de l’Inrap Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies, vendredi 5 avril 2024.

Des milieux et des humains, une Archéocapsule de l’Inrap Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Venez découvrir la nouvelle exposition conçue et produite par l’Inrap, présentée au Pôle.

Les Archéocapsules sont des expositions légères et itinérantes mettant en perspective une question contemporaine éclairée par l’archéologie.

Documentant la manière dont les sociétés anciennes ont exploité les ressources naturelles et répondu aux contraintes environnementales et climatiques, cette exposition met en évidence la complexité de cette relation, qui impose des logiques d’intelligence réciproque et provoque, dans des moments de crise, des changements radicaux. Une connaissance qui ne peut que nous aider à développer des solutions durables pour l’avenir.

Fermeture hebdomadaire le samedi (sauf en juillet-août)

En juillet-oût, le Pôle est ouvert jusqu’à 18h30 en continu. EUR.

Début : 2024-04-05 13:30:00

fin : 2024-10-14 18:00:00

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 19 avenue de la forge

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

