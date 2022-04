Des métaux pour les couteaux Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

Des métaux pour les couteaux Thiers, 21 avril 2022, Thiers. Des métaux pour les couteaux Musée de la Coutellerie 23 rue de la Coutellerie Thiers

2022-04-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-21 16:00:00 16:00:00 Musée de la Coutellerie 23 rue de la Coutellerie

Thiers Puy-de-Dôme Thiers Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes EUR 4.2 Aluminium, or, acier…Découvre les métaux utilisés pour fabriquer les lames, le manche, et les parties décoratives du couteau.

En fin d’animation, travaille toi aussi une feuille de métal pour faire une jolie décoration. musee-coutellerie@thiers.fr +33 4 73 80 58 86 https://ville-thiers.fr/ Musée de la Coutellerie 23 rue de la Coutellerie Thiers

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez Apidae Tourisme Scic SA – source : Apidae TourismeApidae Tourisme Scic SA – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Thiers Autres Lieu Thiers Adresse Musée de la Coutellerie 23 rue de la Coutellerie Ville Thiers lieuville Musée de la Coutellerie 23 rue de la Coutellerie Thiers Departement Puy-de-Dôme

Thiers Thiers Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiers/

Des métaux pour les couteaux Thiers 2022-04-21 was last modified: by Des métaux pour les couteaux Thiers Thiers 21 avril 2022 Puy-de-Dôme Thiers

Thiers Puy-de-Dôme