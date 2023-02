Des marionnettes pour conter l’écologie / Lecture de conte Cénevières Catégories d’Évènement: Cénevières

2023-04-23 16:30:00 – 2023-04-23 18:30:00

Lot Découvrez l’histoire de Camille, un jeune garçon en visite de la phosphatière des Tempories avec sa classe. Lorsqu’il jette son stylo dans la phosphatière, le gouffre se remplit d’encre.

Située à Escamps, la phosphatière des Tempories est un site classé dans la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot. L’année dernière, les enfants de l’école RPI Concots-Varaire ont écrit un conte sur ce site avec l’animatrice de la Réserve.

La lecture de ce conte sera accompagnée de marionnettes et d’un instrument de percussion pour que l’histoire soit illustrée et accessible aux plus petits.

Un spectacle pour enfant sera proposé à la suite de la lecture du conte, organisé par l’association ScèneVieAir. Infos » Parc / 05 65 24 20 50

À partir de 3 ans

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, le conte est mis à disposition pour suivre l’histoire. @RNN

