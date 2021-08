Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique, saint etienne de montluc DES MARAIS POUR LA VIE Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

saint etienne de montluc

DES MARAIS POUR LA VIE Saint-Étienne-de-Montluc, 24 août 2021, Saint-Étienne-de-Montluc. DES MARAIS POUR LA VIE 2021-08-24 – 2021-08-24

Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique Saint-Étienne-de-Montluc Avez-vous déjà pris le temps de vous balader dans les marais estuariens ? Au cours de cette balade commentée d’environ 3km, nous vous initierons à l’histoire de ces zones humides particulières. S’agit-il despaces naturels ou aménagés ? Quel est le rôle de l’Homme dans leur gestion / utilisation ? E dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, saint etienne de montluc Autres Lieu Saint-Étienne-de-Montluc Adresse Ville Saint-Étienne-de-Montluc lieuville 47.24034#-1.74979