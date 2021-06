Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Des maracas pour petits curieux ! Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Ludomédiathèque Colette, le mercredi 9 juin à 10:30

En avant la musique ! Sortez pois chiches, graines de tournesol et grains de maïs soufflés du garde-manger et venez découvrir les jolis sons qu’ils peuvent produire !

Gratuit, sur réservation. À partir de 5 ans.

La ludomédiatheque Colette et le conservatoire de Tourcoing proposent deux ateliers de fabrication d’instruments de musique à partir de végétaux de toutes sortes. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord

2021-06-09T10:30:00 2021-06-09T12:00:00

