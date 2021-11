Paris MDRS Paris “Des maisons de retraite pas comme les autres” MDRS Paris Catégorie d’évènement: Paris

“Des maisons de retraite pas comme les autres” MDRS, 1 novembre 2021, Paris. “Des maisons de retraite pas comme les autres”

du lundi 1 novembre au mardi 30 novembre à MDRS

### **CONCOURS MDRS 2021-2022** **”Des maisons de retraite pas comme les autres”** **Découvrez les plus belles initiatives réalisées en 2021** Pour la 4e année, le site Maison de retraite sélection lance son concours des projets les plus originaux ou innovants dans les maisons de retraite. Faire évoluer le regard du public sur les maisons de retraite, tel est l’objectif du concours MDRS. Cette année, 64 projets ont été retenus, classés en 4 catégories : • Humour émotion • Projet culturel évènementiel • Senior engagés • Défi-belle initiative Il s’agit de mettre en lumière des opérations inédites, innovantes et qui ont montré l’investissement du personnel de la structure. Cela permet aussi d’encourager les initiatives afin de favoriser pour les résidents, une meilleure estime de soi. Chaque projet est présenté sous la forme d’une vidéo avec le témoignage du porte-parole de la résidence et un argumentaire pour expliquer le projet. Le public a **jusqu’au 30 novembre pour voter en ligne** sur ce lien Palmarès MDRS 2021 [([maison-retraite-selection.fr](maison-retraite-selection.fr))](maison-retraite-selection.fr) Les résultats de ce prix du public seront dévoilés en début d’année prochaine lors de la cérémonie annuelle de MDRS qui attribue les trophées des meilleurs établissements de l’année.

Inscription

MDRS MDRS 25 Rue Fourcroy, 75017 Paris Paris Quartier des Ternes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T11:00:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T11:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T11:00:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T11:00:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T11:00:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T11:00:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T11:00:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T11:00:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T11:00:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T11:00:00;2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T11:00:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T11:00:00;2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T11:00:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T11:00:00;2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T11:00:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T11:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T11:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T11:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T11:00:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T11:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T11:00:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T11:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T11:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T11:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T11:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T11:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T11:00:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T11:00:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T11:00:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu MDRS Adresse 25 Rue Fourcroy, 75017 Paris Ville Paris lieuville MDRS Paris