Des maisons dans la ville Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

Des maisons dans la ville Avec Marion Prud’hon et Jade Moisan 6 et 7 avril Centre culturel et de la vie associative (CCVA)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T11:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T11:30:00+02:00 – 2024-04-07T12:30:00+02:00

Colorie et assemble des modèles pour fabriquer tes propres habitations. Mises bout à bout, elles formeront une drôle de ville.

Atelier sur réservation uniquement au point accueil. Inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles.

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

© Vincent Pianina