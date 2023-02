DES LYCÉEN.NES EXPOSENT À LA GALERIE HÉMISPHÈRE, 10 février 2023, Saumur .

DES LYCÉEN.NES EXPOSENT À LA GALERIE HÉMISPHÈRE

25 rue de la Tonnelle Saumur Maine-et-Loire

2023-02-10 – 2023-02-10

Saumur

Maine-et-Loire

Pour l’ouverture des expositions 2023 de la Galerie Hémisphère, nous faisons un heureux pas de côté en permettant à cinq élèves de Terminales de vous présenter leurs travaux d’Arts-Plastiques. Le vernissage de cette exposition atypique aura lieu le vendredi 10 février prochain à 18h30, et nous vous espérons nombreux pour les encourager dans leurs démarches artistiques.

Blandine, Claire, Eva, Loïs et Ronan, accompagné.es par leur professeure Anne-Michèle Collet et soutenu.es par leur directrice Christine Fonteneau, proposent pour l’occasion une lecture plastique du territoire saumurois. Avec une œuvre collective et cinq projets personnels, nous partirons à la rencontre de leurs visions de Saumur, de la Loire et de ses richesses.

La diversité de leurs réflexions nous mènera au cœur d’archives revisitées, auprès de fonds archéologiques imaginaires ou encore jusque dans les entrailles d’aigrettes ligériennes. L’architecture de notre ville, avec sa lumière, ses couleurs et ses matériaux, sera également explorée au point de nous faire redécouvrir le charme de notre environnement.

Nous souhaitons enfin que cette exposition soit l’occasion de joyeuses rencontres entre différentes générations, reliées par un patrimoine commun.

Au plaisir de vous retrouver pour ce premier vernissage de l’année !

hemisphere@louisdegrenelle.fr +33 2 41 51 16 88 https://www.louisdegrenelle.fr/oenotourisme/hemisphere

