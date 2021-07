Des lumières à l’impressionnisme Archives nationales – Hôtel de Soubise, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 16 juillet 2021

de 20h à 21h

payant

Quatuor Confluence : Charlotte Saluste-Bridoux & Lorraine Campet, violon – Pierre-Antoine Codron, alto – Tom Almerge-Zerillo, violoncelle

Mozart, Dedieu, Ravel

Des Lumières à l’impressionnisme

Fasciné par les œuvres du « père du quatuor à cordes » Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart décide de lui dédier un opus de six quatuors dont fait partie le quatuor Les dissonances. Il y cherche à nous surprendre, à nous perdre, notamment dans cette introduction lente et ténébreuse, si avant-gardiste que certains éditeurs ont même essayé, à tort, de la corriger. Une fois la lumière retrouvée, Mozart nous livre toute la vitalité, la tendresse et l’inventivité qui caractérisent tant son œuvre.

Maurice Ravel, grand admirateur de Mozart, se révèle quant à lui en véritable orchestrateur du quatuor. Ébloui par l’exposition universelle qui vient de se tenir à Paris, il narre ici une aventure épique au fil de paysages mystérieux et lointains. Entre thèmes rêveurs volant au-dessus d’harmonies exotiques, et rythmes tribaux en pizzicati, Ravel nous donne le goût de la liberté, de la découverte et du voyage.

Enfin, nous avons choisi d’interpréter une œuvre du jeune compositeur Nicolas Dedieu, grand admirateur du courant romantique et de l’école française du XXe siècle. Son langage musical se veut le reflet et la synthèse de ces deux influences, souvent présentées comme contradictoires.

Le Quatuor Confluence

Archives nationales – Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

11 : Rambuteau (323m) 1, 11 : Hôtel de Ville (554m) Bus n° 29, 69, 75



Contact :Jeunes Talents 0140200920 https://www.jeunes-talents.org https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-136458583224334/ 0140200920 reservation@jeunes-talents.org

Date complète :

Quatuor Confluence