2021-12-04 10:15:00 – 2021-12-04 12:00:00

Vittel Vosges Vittel Rencontre avec Bertrand Munier, auteur et journaliste vosgien autour de sa nouvelle BD “Vive la République, la France et ses présidents”. Sur inscription. +33 3 29 08 98 53 https://vittel.bibli.fr/ PHOTO BIBLIOTHEQUE

dernière mise à jour : 2021-11-02

