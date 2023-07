« Des livres et vous » spécial rentrée littéraire 2023 à la bibliothèque Claire Bretécher Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Des livres et vous » spécial rentrée littéraire 2023 à la bibliothèque Claire Bretécher Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris, 21 octobre 2023, Paris. Le samedi 21 octobre 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Partageons nos coups de cœur lors d’un « Des livres et vous » spécial rentrée littéraire 2023, avec la participation exceptionnelle de nos collègues de la Médiathèque Françoise Sagan et de la bibliothèque François Villon ! Nous continuons notre rendez-vous

mensuel « Des livres et vous » qui est l’occasion d’échanger, en

toute simplicité, sur nos coups de cœur culturels, entre lecteurs et

bibliothécaires, autour d’un goûter bien mérité. Ce samedi 21 octobre à 16h, nous

vous proposons de nous concentrer sur les livres de la rentrée littéraire : les pépites,

les diamants bruts et ceux dont l’écrin n’est même plus nécessaire. N’hésitez pas à venir partager

également vos lectures… Et retrouvez-nous une semaine

avant à la bibliothèque François Villon, le samedi 14 octobre à 16h. Evénement soutenu par la librairie La plume vagabonde. Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100071518481156 https://www.facebook.com/profile.php?id=100071518481156

nc Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Adresse 11 rue de Lancry Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris

Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/