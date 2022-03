Des livres et vous! Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Des livres et vous! Saint-Julien-en-Born, 12 mars 2022, Saint-Julien-en-Born. Des livres et vous! Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born

2022-03-12 – 2022-03-12 Grange de la Smalah 47 route des Lacs

Saint-Julien-en-Born Landes Saint-Julien-en-Born Exposition : créations poétiques, fanzines, livres, maisons d’éditions locales

10h-12h /14h-15H: Ateliers créatifs: pop up/ linogravure/ écriture /book faces

10h-13h : Vide-bibliothèque, (place limitée)

14h-16h : Rencontres ( auteurs/ éditeurs/licences créative commons….

16h-18h : Lectures (poésie/ essais/ coups de cœur…)

Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born

