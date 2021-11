Fontenay-aux-Roses Les Simones Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine “Des Livres et Vous” – goûter littéraire Les Simones Fontenay-aux-Roses Catégories d’évènement: Fontenay-aux-Roses

Le métier d’écrivain soulève encore bien des fantasmes. ——————————————————- ### Voici l’occasion de rencontrer une auteure à l’univers éclectique, d’écouter son histoire et ses envies. Et aussi découvrir les fils qui font naître les histoires. 16h – Sylvie vous accueillera et parlera de son univers, de ses expériences, de ce qui l’anime. 16h45 – L’occasion de gagner un des ouvrages de Sylvie. 17h – Lecture d’un extrait du dernier livre*. 17h15 – Dédicace* et échange avec l’auteure. Rafraîchissements et collation sur le temps de la dédicace. *** les livres seront en vente lors de l’évènement ⚠️ l’auteure n’a pas de machine CB**

Entrée libre

Rencontre avec l’auteure Sylvie Grignon. Echanges, lecture, dédicace, découvrez la personnalité et l’univers de cette écrivaine. Les Simones 17B rue Blanchard 92220 Bagneux Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine

