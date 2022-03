Des livres et vous Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Des livres et vous Bibliothèque Municipale (Centrale), 2 avril 2022, Wattrelos. Des livres et vous

Bibliothèque Municipale (Centrale), le samedi 2 avril à 14:30

Rejoignez-nous aux rencontres des clubs lecture de la bibliothèque, pour échanger en toute simplicité, vos “coups de coeur” ou vos “coups de griffe”.

Entrée gratuite, sur réservation

Vous souhaitez connaître les goûts d’autres lecteurs et confronter vos points de vue en toute convivialité ? Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Bibliothèque Municipale (Centrale) Adresse 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Departement Nord

Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Des livres et vous Bibliothèque Municipale (Centrale) 2022-04-02 was last modified: by Des livres et vous Bibliothèque Municipale (Centrale) Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 avril 2022 Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord