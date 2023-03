Des livres et vous bibliothèque Lancry-Bretécher Paris Catégories d’Évènement: île de France

Des livres et vous bibliothèque Lancry-Bretécher, 20 mai 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 15h00 à 16h30

Le samedi 20 mai 2023

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Venez nous parler de vos lectures et autres coups de cœur culturels, autour d’un goûter! 20 mai et 17 juin Venez nous parler de vos lectures et autres coups de cœur culturels, autour d’un goûter! 20 mai et 17 juin, 15h bibliothèque Lancry-Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : 01 42 03 25 98 bibliotheque.lancry@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothèque-Discothèque-Lancry https://www.facebook.com/Bibliothèque-Discothèque-Lancry

