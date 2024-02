Des livres et tout ! Aire-sur-l’Adour, vendredi 15 mars 2024.

Des livres et tout ! Aire-sur-l’Adour Landes

C’est une rencontre simple, détendue et accueillante au carrefour de la curiosité.

C’est une conversation à bâtons rompus, une occasion d’échanger sur vos coups de cœur (ou grosses déceptions…) livresques, cinématographiques ou musicaux.

C’est une opportunité de découvrir de nouveaux horizons littéraires et d’autres lecteurs pour le plaisir de partager.

Et pour ceux qui n’ont pas d’idée, venez tout simplement écouter ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15

Médiathèque

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Des livres et tout ! Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2024-01-29 par OT Aire sur l’Adour