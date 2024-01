Des Livres et Nous Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse, mercredi 27 mars 2024.

Des Livres et Nous 14h30 spectacle théâtre de l’ASEC et restitution des ateliers au centre social Mercredi 27 mars, 14h30 Médiathèque Saint-Exupéry

Mercredi 27 mars à 14h30

Des Livres et Nous est un projet pédagogique et culturel installé depuis 13 ans dans les quartiers Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue. Il crée des rencontres et du lien autour d’un auteur-illustrateur. Isabelle Simler, l’autrice illustratrice invitée en 2024, sera présente à la Médiathèque Saint-Exupéry pour rencontrer le public et participer à la restitution DLN avec les créations des scolaires et des enfants ayant participé aux ateliers en amont.

14h30 spectacle théâtre de l’ASEC et restitution des ateliers au centre social

15h rencontre avec Isabelle Simler

Durée 1h30

Médiathèque Saint-Exupéry

Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

Rencontre Tout public