Des livres et nous : mais pas que ! des films, de la musique et du blabla Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Des livres et nous : mais pas que ! des films, de la musique et du blabla Saint-Sever, 22 octobre 2022, Saint-Sever. Des livres et nous : mais pas que ! des films, de la musique et du blabla

12 place du Tour du Sol Librairie la Louve Saint-Sever Landes Librairie la Louve 12 place du Tour du Sol

2022-10-22 14:00:00 – 2022-10-22

Librairie la Louve 12 place du Tour du Sol

Saint-Sever

Landes Saint-Sever Appuyez sur pause et venez partager vos coups de cœur.

Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Confrontez vos émotions au détour d’une conversation. Des livres et nous mais pas que… est un moment de découverte, de rencontre, d’écoute et de rire aussi. Au programme ce samedi : la rentrée littéraire d’automne en partenariat avec la librairie La Louve de Saint-Sever.

Entrée libre / Réservation conseillée. Appuyez sur pause et venez partager vos coups de cœur.

Au programme ce samedi : la rentrée littéraire d’automne en partenariat avec la librairie La Louve de Saint-Sever.

Entrée libre / Réservation conseillée. +33 5 58 76 35 23 pixabay

Librairie la Louve 12 place du Tour du Sol Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse Saint-Sever Landes Librairie la Louve 12 place du Tour du Sol Ville Saint-Sever lieuville Librairie la Louve 12 place du Tour du Sol Saint-Sever Departement Landes

Saint-Sever Saint-Sever Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever/

Des livres et nous : mais pas que ! des films, de la musique et du blabla Saint-Sever 2022-10-22 was last modified: by Des livres et nous : mais pas que ! des films, de la musique et du blabla Saint-Sever Saint-Sever 22 octobre 2022 12 place du Tour du Sol Librairie la Louve Saint-Sever Landes Landes Saint-Sever

Saint-Sever Landes