Des livres et nous : mais pas que ! des films, de la musique et du blabla
Médiathèque 1 route de la Chalosse Geaune

2022-05-19 17:00:00 – 2022-05-19 19:00:00
Médiathèque 1 route de la Chalosse
Geaune Landes

Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Confrontez vos émotions au détour d’une conversation. Des livres et nous mais pas que… est un moment de découverte, de rencontre, d’écoute et de rire aussi. Entrée libre Appuyez sur pause et venez partager vos coups de cœur.

Médiathèque 1 route de la Chalosse Geaune

