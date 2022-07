Des livres et nous : mais pas que ! des films, de la musique et du blabla Castelnau-Tursan Castelnau-Tursan Catégories d’évènement: Castelnau-Tursan

Landes Castelnau-Tursan Les bibliothécaires de Geaune vous invitent à participer au dernier « des livres et nous » de la saison dans un lieu insolite : la butte de Castelnau-Tursan !

Au programme de cette soirée : Des livres pour les grands comme pour les petits, des échanges de lectures, des belles découvertes. Laissez-vous porter par les mots et les histoires, avant de partager des mets gourmands façon auberge espagnole.

+33 5 58 44 50 01

