Des livres et nous : mais pas que ! Au café Lalalandes Saint-Sever Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Sever

Des livres et nous : mais pas que ! Au café Lalalandes, 24 mars 2023, Saint-Sever . Des livres et nous : mais pas que ! 3 Place de Verdun Au café Lalalandes Saint-Sever Landes Au café Lalalandes 3 Place de Verdun

2023-03-24 14:00:00 – 2023-03-24

Au café Lalalandes 3 Place de Verdun

Saint-Sever

Landes Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Rejoignez-nous pour partager vos coups de cœur.

Pour adultes – inscription conseillée. Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Rejoignez-nous pour partager vos coups de cœur.

Pour adultes – inscription conseillée. +33 5 58 76 35 23 Médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever Au café Lalalandes 3 Place de Verdun Saint-Sever

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse Saint-Sever Landes Au café Lalalandes 3 Place de Verdun Ville Saint-Sever Departement Landes Lieu Ville Au café Lalalandes 3 Place de Verdun Saint-Sever

Saint-Sever Saint-Sever Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever /

Des livres et nous : mais pas que ! Au café Lalalandes 2023-03-24 was last modified: by Des livres et nous : mais pas que ! Au café Lalalandes Saint-Sever 24 mars 2023 3 Place de Verdun Au café Lalalandes Saint-Sever Landes Au café Lalalandes Saint-Sever Landes

Saint-Sever Landes