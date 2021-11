Corps Corps Corps, Isère Des Livres et Nous…de Noël – Mardi 1er décembre Corps Corps Catégories d’évènement: Corps

Isère

Des Livres et Nous…de Noël – Mardi 1er décembre Corps, 1 décembre 2021, Corps. Des Livres et Nous…de Noël – Mardi 1er décembre Place des Colporteurs Médiathèque Corps

2021-12-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-01 17:00:00 17:00:00 Place des Colporteurs Médiathèque

Corps Isère Corps Mercredi 1er décembre à Corps (médiathèque) :

10h – 12h : Ateliers créatifs : pliage de livres, décorations de Noël

14h – 17h : Ateliers créatifs : création d’un sapin de Noël en bois flotté bibcorps@matacena.fr +33 4 76 30 80 97 Place des Colporteurs Médiathèque Corps

