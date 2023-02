Des livres et nous Cauneille Cauneille Cauneille Catégories d’Évènement: Cauneille

Landes

Des livres et nous Cauneille, 5 février 2023, Cauneille Cauneille. Des livres et nous Salle des fêtes Cauneille Landes

2023-02-05 09:00:00 – 2023-02-05 16:00:00 Cauneille

Landes Cauneille Le Centre Culturel du Pays d’Orthe vous propose de participer à la 10ème édition de l’évènement Des Livres et Nous. Avec la participation des Amis de Jean Rameau, Bidache Culture, Editions Passiflore, Editions Gascogne, Mael Editions, Alain Quesnel, Bernard Matharan, Loïc Le Doeuff, Marylise Laverdisse, Robert Louison, Marie Pierre Mouneyres, Olivier Escarmant, Philippe Soussieux, Isabelle Comte, Serge Pacaud, Jean Claude Barens et Arminda Fernandez. Le Centre Culturel du Pays d’Orthe vous propose de participer à la 10ème édition de l’évènement Des Livres et Nous. Avec la participation des Amis de Jean Rameau, Bidache Culture, Editions Passiflore, Editions Gascogne, Mael Editions, Alain Quesnel, Bernard Matharan, Loïc Le Doeuff, Marylise Laverdi Centre Culturel du Pays d’Orthe Pixabay

Cauneille

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Cauneille, Landes Autres Lieu Cauneille Adresse Salle des fêtes Cauneille Landes Ville Cauneille Cauneille lieuville Cauneille Departement Landes

Cauneille Cauneille Cauneille Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cauneille-cauneille/

Des livres et nous Cauneille 2023-02-05 was last modified: by Des livres et nous Cauneille Cauneille 5 février 2023 Cauneille Cauneille, Landes Landes Salle des fêtes Cauneille Landes

Cauneille Cauneille Landes