Cauneille Landes Cauneille Dimanche 6 février 2022, ce sera la 9ème édition de notre Journée intitulée “Des Livres et Nous”. Afin de faire connaître les auteurs et publications de notre territoire.

Le concours de contes, nouvelles, poésie, BD, en français et en gascon, dont le thème retenu pour cette édition “Troupeaux(x)” est ouvert à tous. Les textes proposés feront l’objet d’une publication (avec l’accord de leurs auteurs).

Organisé par le Centre culturel du pays d'Orthe : www.centrecultureldupaysdorthe.com

