Des livres et…moi ! : Atelier Livres en plis Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Samoëns

Des livres et…moi ! : Atelier Livres en plis Samoëns, 7 mai 2022, Samoëns. Des livres et…moi ! : Atelier Livres en plis Samoëns

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 16:00:00

Samoëns Haute-Savoie Cet atelier créatif permet de recycler les livres en objets, comment ? En pliant les pages ! Venez voir et fabriquer vous-même votre personnage ou votre objet. A partir de 6 ans. Inscription sur place. Samoëns

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Samoëns Autres Lieu Samoëns Adresse Ville Samoëns lieuville Samoëns Departement Haute-Savoie

Samoëns Samoëns Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samoens/

Des livres et…moi ! : Atelier Livres en plis Samoëns 2022-05-07 was last modified: by Des livres et…moi ! : Atelier Livres en plis Samoëns Samoëns 7 mai 2022 Haute-Savoie Samoëns

Samoëns Haute-Savoie