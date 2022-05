DES LIVRES ET DES SONS

DES LIVRES ET DES SONS, 4 juin 2022, . DES LIVRES ET DES SONS

2022-06-04 – 2022-06-04 Pour le plus grand plaisir de vos enfants, les sons de la nature s’entremêlent aux histoires. Les plus jeunes pourront manipuler des petits objets sonores pour éveiller leur sens (bâton de pluie, maracas, percussions,…).

Pour les enfants de 1 à 4 ans – Sur inscription et présentation de la carte d’abonné. Pour le plus grand plaisir de vos enfants, les sons de la nature s’entremêlent aux histoires. Les plus jeunes pourront manipuler des petits objets sonores pour éveiller leur sens (bâton de pluie, maracas, percussions,…). Pour les enfants de 1 à 4 ans – Sur inscription et présentation de la carte d’abonné. Pour le plus grand plaisir de vos enfants, les sons de la nature s’entremêlent aux histoires. Les plus jeunes pourront manipuler des petits objets sonores pour éveiller leur sens (bâton de pluie, maracas, percussions,…).

Pour les enfants de 1 à 4 ans – Sur inscription et présentation de la carte d’abonné. dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville