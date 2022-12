Des livres et des jeux 9-12 ans Nexon Nexon OT Pays de Nexon Monts de Châlus Catégorie d’évènement: Nexon

2023-01-04 16:30:00 16:30:00 – 2023-01-04 18:00:00 18:00:00 Nexon Nexon Rendez-vous à la médiathèque de Nexon de 16h30 à 18h. Sur inscription. Gratuit. Informations et réservation : Réseau des médiathèques au 05 55 58 33 34. Le rendez-vous des joueurs-lecteurs qui viennent passer une heure rien que pour s’amuser, découvrir grâce à Brigitte Billaudelle… Sur le fil des jeux et des contes, embarquez avec elle ! C’est nouveau ! Nous vous proposons la même formule pour les plus grands, des jeux, des bricolages, des lectures avec un petit plus : des jeux d’écritures. Nexon

