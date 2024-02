Des livres et des bébés Mulhouse, samedi 24 février 2024.

Participez à un moment privilégié en famille, confortablement installé, pour découvrir le plaisir d’écouter des histoires et des comptines. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 11:00:00

20 allée Nathan Katz

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est mediatheque.filature@mulhouse-alsace.fr

