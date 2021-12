Bordeaux Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, Gironde Des livres en Nouvelle-Aquitaine : rencontre avec Jean-Loïc Le Quellec et Juliette Mathieu Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Des livres en Nouvelle-Aquitaine : rencontre avec Jean-Loïc Le Quellec et Juliette Mathieu

Bibliothèque Mériadeck, le mardi 4 janvier 2022 à 18:00

Bibliothèque Mériadeck, le mardi 4 janvier 2022 à 18:00

>>> Nouvelle rencontre avec Juliette Mathieu des Editions du Détour et Jean-Loïc Le Quellec autour de son ouvrage Avant nous le Déluge ! L’humanité et ses mythes, une déambulation dans les mythes qui accompagnent l’humanité. Comment ils émergent, se partagent, circulent. Un émerveillement de récits, dans le monde entier, depuis nos origines. Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/4Y2uvlh](https://cutt.ly/4Y2uvlh) >>> Jean-Loïc Le Quellec est anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Spécialiste des images rupestres, il étudie leurs aspects mythologiques. Il est l’auteur notamment de Arts rupestres et mythologie en Afrique (2004, Flammarion), L’Homme de Lascaux (2018, Flammarion) et, en collaboration avec Bernard Sergent, le Dictionnaire critique de mythologie (2017, Puf ). >>> Bibliothèque de Mériadeck, Espace Bordeaux et l’Aquitaine, 2ème étage.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Découvrez notre cinquième rendez-vous « Des livres en Nouvelle-Aquitaine », en partenariat avec la librairie Mollat, qui met à l’honneur des auteurs et éditeurs locaux de documentaires. Bibliothèque Mériadeck 85 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-04T18:00:00 2022-01-04T19:00:00

