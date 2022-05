Des Livres en Nouvelle-Aquitaine : Laure Lamendin et les éditions Hervé Chopin Bibliothèque Mériadeck, 3 mai 2022, Bordeaux.

Des Livres en Nouvelle-Aquitaine : Laure Lamendin et les éditions Hervé Chopin

Bibliothèque Mériadeck, le mardi 3 mai à 18:00

Nouvelle rencontre avec M. et Mme Chopin des Editions Hervé Chopin et Laure Lamendin autour de son ouvrage La Bordelaise publié en septembre 2021. >>> Guide intemporel d’un art de vivre. Si la Parisienne est un mythe, la Bordelaise est un mystère ! >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/iDGI4md](https://cutt.ly/iDGI4md) Aristocratique et guindée ou fière Gasconne au verbe haut, saluée tout comme sa ville depuis le XVIIIe siècle pour son élégance et son caractère, la Bordelaise fascine, intrigue, agace, séduit. Portrait d’une femme aux multiples facettes, qui incarne un art de vivre intemporel et convoité. Émaillé de nombreuses références historiques et littéraires, illustré avec charme et humour, un guide indispensable pour comprendre celle qui est « So Bordelaise, So French ! ». Éditrice indépendante, Laure Lamendin est installée à Bordeaux depuis vingt ans. « Depuis que je suis arrivée à Bordeaux, j’ai appris à connaître et à apprécier les codes et le savoir-vivre de la Bordelaise. Aujourd’hui elle incarne à sa façon un french way of life que le monde entier nous envie. » >>> Bibliothèque de Mériadeck, Espace Bordeaux et l’Aquitaine, 2ème étage.

Découvrez notre nouveau rendez-vous “Des livres en Nouvelle-Aquitaine”, en partenariat avec la librairie Mollat, qui met à l’honneur des auteurs et éditeurs locaux de documentaires.

Bibliothèque Mériadeck 85 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux



