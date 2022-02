Des livres en Nouvelle-Aquitaine : “Juppé Bordeaux : 1995 – 2019” Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Découvrez notre rendez-vous mensuel “Des livres en Nouvelle-Aquitaine” en partenariat avec la librairie Mollat, qui met à l’honneur des auteurs et éditeurs locaux de documentaires. Au lendemain de l’annonce d’Alain Juppé de sa démission pour rejoindre le Conseil constitutionnel, Sud-Ouest titrait « Juppé et Bordeaux. La fin de l’histoire ». Une équipe d’historiens dirigée par Bernard Lachaise a souhaité écrire cette histoire d’un quart de siècle en abordant l’aspect politique, l’évolution économique, la culture, les rapports avec les religions, ainsi que le rayonnement international de Bordeaux. De nombreuses photographies illustrent cet ouvrage, afin de montrer en images les profondes transformations de Bordeaux en ce début du XXIe siècle. Bernard Lachaise, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Bordeaux sera présent lors de cette rencontre. La rencontre sera animée par David Vincent. Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2588613/juppe-bordeaux-1995-2019?fbclid=IwAR1z0PpLx1MPY4Nn4-CQ9x_zsJAb1rHQoXHKYFh7hHuK-iy8mUK4x7J_Ms4](https://www.mollat.com/livres/2588613/juppe-bordeaux-1995-2019?fbclid=IwAR1z0PpLx1MPY4Nn4-CQ9x_zsJAb1rHQoXHKYFh7hHuK-iy8mUK4x7J_Ms4) >>> Bibliothèque Mériadeck 85 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Espace Bordeaux et l’Aquitaine, 2e étage. Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

