Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Des livres des auteurs – rencontres et dédicaces Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Des livres des auteurs – rencontres et dédicaces Le Puy-en-Velay, 13 novembre 2021, Le Puy-en-Velay. Des livres des auteurs – rencontres et dédicaces 2021-11-13 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-13 18:00:00 18:00:00 salle Jeanne d’Arc 13 avenue de la cathédrale

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Les mots pleuvent sur Le Puy-en-Velay…

avec l’association Amiplume et la mairie du Puy-en-Velay mezardmaryse43@gmail.com dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse salle Jeanne d'Arc 13 avenue de la cathédrale Ville Le Puy-en-Velay lieuville 45.04546#3.88143