Mediatheque Albertine Sarrazin, le samedi 2 octobre à 09:30

Venez découvrir les nouveaux livres du mois à la Médiathèque, autour d’un petit-déjeuner convivial. Places limitées

Gratuit, sur réservation uniquement

Le petit-déjeuner littéraire de la médiathèque Albertine Sarrazin – Mensuel Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T11:30:00

