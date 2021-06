DES LIONS COMME DES DANSEUSES Montpellier, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Montpellier.

DES LIONS COMME DES DANSEUSES 2021-07-02 – 2021-07-02

Montpellier Hérault

19 19 EUR Ne manquez pas le spectacle Des lions comme des danseuses dans le cadre du Sommet Afrique-France au théâtre Jean Vilar le 02 juillet à 20h

►Dans la querelle fratricide qui oppose Rome et Albe, les Horaces se battront poComment une demande de restitution d’objets africains pourrait conduire l’Europe à ouvrir ses frontières ? Dans cette comédie décoloniale extravagante, des chefs traditionnels du Cameroun, offusqués de payer l’entrée du musée du Quai Branly pour voir les œuvres de leurs ancêtres, engagent avec ses administrés un bras de fer qui interroge notre société sur son rapport à l’Afrique.

Adaptée de la fable éponyme d’Arno Bertina, cette pièce de théâtre a été préparée et créée avec l’auteur et de jeunes franciliens, dans le cadre d’un projet coordonnée par Alter Natives.

Débuté en mars 2020 et interrompu pendant le premier confinement, ce projet entre en écho avec les mobilisations du mouvement Black Lives Matter en intégrant des scènes issus de réalités sociales de la jeunesse issus de la diaspora africaines dans une mise en scène participative, assurée par Juliette Uebersfeld.

secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr +33 4 67 40 41 39 https://theatrejeanvilar.montpellier.fr/agenda/des-lions-comme-des-danseuses

